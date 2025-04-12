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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدينة مبهرة.. مراسل صدى البلد يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء للعلمين الجديدة

رئيس الوزراء في العلمين
رئيس الوزراء في العلمين
هاني حسين

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، كواليس جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة .


وقال هاني النحاس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  جولة رئيس الوزراء في العلمين الجديدة في غاية الاهمية ".

وتابع هاني النحاس :" يتم العمل على تطوير الساحل الشمالي الغربي بعد مارينا وهذا ما تقوم به الدولة ".

وأكمل هاني النحاس :" مدينة العلمين الجديدة مبهرة وأصبح لدينا مدينة متكاملة تعمل طوال العام وهي مدينة مستدامة بها جامعات ومشروعات تنموية، وهي مدينة لكل المصريين ولكافة فئات وشرائح المجتمع ".

وقال هاني النحاس :" كافة الخدمات والمرافق التي يبحتاجها المواطن متواجدة داخل مدينة العلمين الجديدة “، مضيفا:” رئيس الوزراء تفقد الطريق الساحلي وكافة المشروعات الخدمية بالعلمين ".

العلمين مدينة العلمين العلمين الجديدة احمد موسى اخبار التوك شو

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