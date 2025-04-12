مدينة مبهرة.. مراسل صدى البلد يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء للعلمين الجديدة

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، كواليس جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة .



وقال هاني النحاس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جولة رئيس الوزراء في العلمين الجديدة في غاية الاهمية ".

وتابع هاني النحاس :" يتم العمل على تطوير الساحل الشمالي الغربي بعد مارينا وهذا ما تقوم به الدولة ".

وأكمل هاني النحاس :" مدينة العلمين الجديدة مبهرة وأصبح لدينا مدينة متكاملة تعمل طوال العام وهي مدينة مستدامة بها جامعات ومشروعات تنموية، وهي مدينة لكل المصريين ولكافة فئات وشرائح المجتمع ".

وقال هاني النحاس :" كافة الخدمات والمرافق التي يبحتاجها المواطن متواجدة داخل مدينة العلمين الجديدة “، مضيفا:” رئيس الوزراء تفقد الطريق الساحلي وكافة المشروعات الخدمية بالعلمين ".