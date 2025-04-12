تفاصيل جولة رئيس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة .. فيديو

كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، حيث رافقه عدد من المسؤولين، لتفقد مشروعات الإسكان.

وقال هاني النحاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مدينة العلمين تدب فيها الحياة على مدار أيام العام، وتتوفر فيها كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، وتم تشغيل المرحلة الثانية من الخدمات والتي تشمل المدارس والمساجد والكنائس.

وتابع هاني النحاس: «رئيس الوزراء شدد على رفع البنية التحتية لمدينة العلمين، والصيف العام الماضي شهد إقبالا كبيرًا ووصلت نسبة إشغال الفنادق بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير الصيف المقبل».

وأردف هاني النحاس، أن مدينة العلمين ستوفر من 70 إلى 80 ألف فرصة عمل للمواطنين، الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بكافة التفاصيل في مدينة العلمين، كما أن مدينة ذكية وبها بنية تحتية وكفاءة في الخدمات التي يحتاجها المواطن، كما أن التشطيبات على أعلى مستوى».

وأشار هاني النحاس إلى أن منطقة شمس الحكمة ستشمل كافة الخدمات وتوفيرها للمواطنين الذين يقيمون فيها، موضحًا أن رئيس الوزراء حرص على الذهاب للمدينة التراثية بالعلمين، وسيتم استضافة كافة الأنشطة خلال الصيف المقبل، وتبلغ مساحتها نحو 260 فدان.

ونوه هاني النحاس إلى أنه تم التعاقد مع شركات عالمية لإدارة المدينة التراثية، كما أن الحي رئيس مدبولي تفقد الحي اللاتيني، موضحًا أن مساحته تبلغ 440 فدان.