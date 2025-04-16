بعد تصريحات ممدوح عباس.. ميدو يرد على كواليس صفقتين من العيار الثقيل

علّق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على تصريحات ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، للجماهير بالتعاقد مع صفقتين مميزتين في نهاية الموسم الحالي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: “الأستاذ ممدوح عباس راجل زملكاوي كبير، لكن احنا مش مستعجلين، لأن موضوع اختيار اللاعبين ده مسئولية كبيرة جدًا”.

وتابع ميدو: “في الزمالك مساحة الأخطاء محدودة جدًا، وبيتقدملي تقرير متابعة لأكثر من لاعب، وبناء على هذا نشوف شخصية اللاعب هل تصلح للعب في نادي بحجم الزمالك".

مباراة الزمالك المقبلة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.