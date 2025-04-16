إعلامي يكشف: محمد شريف هو من عرض نفسه على الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، تفاصيل جديدة حول انتقال محمد شريف لاعب الخليج السعودي للنادي الأهلي.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: “معلومة مؤكدة محمد شريف هو اللي عرض نفسه على نادي الزمالك”.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن اتفاق لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، مع محمد شريف مهاجم الخليح السعودي الحالي ولاعب الأهلي السابق، بشأن الانتقال إلى الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

تفاصيل انتقال محمد شريف للقلعة البيضاء

وأكد المصدر أن اللاعب أتم اتفاقه مع أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك، على كل التفاصيل الخاصة بانتقاله للقلعة البيضاء، خاصة وأن عقده ينتهي مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب الزمالك في إبرام العديد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.