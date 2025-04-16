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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مرتقبة بين حسام عبد المجيد ولجنة التخطيط بالزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
سارة عبد الله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك جلسة بين أعضاء لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع حسام عبدالمجيد وشقيقه، من أجل تجديد عقده.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الجلسة ستكون بعد عودة شقيق حسام عبدالمجيد إلى القاهرة، من أجل الاتفاق على كافة الأمور المالية، وتمديد العقد لعدة سنوات".

وأضاف: "بالطبع، ستكون هناك جلسة بين مسئولي الزمالك وحسام عبدالمجيد، ومن الممكن أن يتم الاتفاق ولكن كل شئ وارد".

الزمالك يستعد للقاء سموحة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمواجهة سموحة  المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة  مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل مواجهة سموحة، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

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