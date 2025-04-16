إعلامي: الخطيب استفسر من كولر عن سر استبعاد أفشة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استفسر من مارسيل كولر المدير الفني عن سر استبعاد محمد مجدي أفشة وخروجه من الحسابات الفنية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الخطيب يريد معرفة موقف اللاعب وسر غيابه المتكرر عن المباريات، ولكن من الممكن أن يكون لـ أفشة دورًا في مواجهتي صنداونز".

وأضاف: "محمود الخطيب عقد اجتماع مجلس الإدارة للحديث عن بعض الأمور، وكان هناك اجتماع مع شركة الكرة والتي قدمت تصورًا مميزًا عن المرحلة المقبلة".

مباراة الأهلي القادمة

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .



واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة.