قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من ملك أحمد زاهر لشقيقتها بعد عقد قرانها | ماذا قالت؟
محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 16-4-2025
هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها
«عجبت لك يازمن».. لميس الحديدي تكشف عن التحفظات المجتمعية حول اسم الأم في البطاقة|فيديو
إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم
نجم الأهلي السابق ينصح محمد شريف باستكمال مشواره في الاحتراف
حكم الاستمناء باليد وعمل العادة السرية خوفًا من الزنا
خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل
كولر يواصل العناد مع معلول.. وهذا موقف وسام من قيادة هجوم الأهلي أمام صنداونز
احترس من هذه اليمين بعد صلاة العصر ؟.. داعية يحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الخطيب استفسر من كولر عن سر استبعاد أفشة

محمود الخطيب ومارسيل كولر
محمود الخطيب ومارسيل كولر
سارة عبد الله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استفسر من مارسيل كولر المدير الفني عن سر استبعاد محمد مجدي أفشة وخروجه من الحسابات الفنية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الخطيب يريد معرفة موقف اللاعب وسر غيابه المتكرر عن المباريات، ولكن من الممكن أن يكون لـ أفشة دورًا في مواجهتي صنداونز".

وأضاف: "محمود الخطيب عقد اجتماع مجلس الإدارة للحديث عن بعض الأمور، وكان هناك اجتماع مع شركة الكرة والتي قدمت تصورًا مميزًا عن المرحلة المقبلة".

مباراة الأهلي القادمة

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .


واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة.

مارسيل كولر الخطيب الأهلي النادي الأهلي قفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

عاصفة شمسية

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات .. ماذا يحدث؟

إمام عاشور

قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

ترشيحاتنا

سعد لمجرد

شائعة.. سعد لمجرد ينفي مشاركته فى دورة مهرجان موازين لهذا العام

عمرو سلامة

عمرو سلامة على اتهامات سرقة مسلسل بريستيج: لو ركزنا مع كل تشابه مش هنعمل حاجة

منذر رياحنة

دي روحي.. ماذا قال الفنان منذر ريحانة عن مصر؟

بالصور

بعد وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل| هل حقن البوتكس والفيلر تسبب الموت؟

مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

بـ5789 حجرًا و225 عُملة معدنية.. تفاصيل إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا المثيرة للجدل

إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا

فيديو

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد