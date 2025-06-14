أخبار التوك شو| تفاصيل ليلة الصواريخ الإيرانية على تل أبيب.. وحقيقة عودة تخفيف الأحمال الكهربائية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

متحدث الوزراء: لا تخفيف لأحمال الكهرباء خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء- في معرض تعليقه على استعدادات الحكومة لأثار العملية الاسرائيلية على إيران، والاضطرابات الجيوسياسية- إن الحكومة بالفعل كان لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف.



يسرى أبو شادي: إسرائيل لا تملك قنابل مخصصة لاستهداف المواقع النووية الإيرانية

أكد الدكتور يسري أبو شادي كبير خبراء الوكالة الدولية الطاقة الذرية سابقا، أن إيران تملك كل المقومات لصناعة القنابل الذرية، حيث تملك اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى 500 كيلو جرام، وهذه الكمية كافية لصناعة 10 قنايل نووية.



سمير فرج: إيران لن تقبل تحت أي ظرف التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار داخل إسرائيل، موضحًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع رفض أي أوامر تصدرها واشنطن، سواء في عهد ترامب أو الإدارة الحالية.



العرابي: إسرائيل تسعى لإرجاع إيران سنوات إلى الوراء عبر ضربات متتالية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران تمثل تحولًا نوعيًا في نمط المواجهة العسكرية، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى بوضوح إلى تقويض القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية بشكل ممنهج.



أحمد موسى: مئات الصواريخ الإيرانية البالستية وصلت تل أبيب

قال الإعلامي أحمد موسى إن الضربات العسكرية الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران فجر اليوم الجمعة، تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة.



مسؤول إيراني: لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل

قال مسئول إيراني كبير إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل وسيكون انتقام بلاده مؤلما، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.



صفارات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل وسط وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن أصوات انفجارات قوية تتردد في سماء المدينة، بالتزامن مع دوي متواصل لصافرات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، من الحدود الشمالية مرورًا بتل أبيب والقدس، وحتى مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية.



أحمد موسى: ضربة إسرائيلية كبرى لإيران.. واختراق أمني وعسكري غير مسبوق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث فجر اليوم داخل إيران هو ضربة إسرائيلية "كبيرة جداً" تستدعي التوقف عندها، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في تنفيذ اختراق أمني وعسكري واستخباراتي غير مسبوق داخل إيران، وذلك بمساعدة عملاء للموساد تمكنوا من اغتيال قيادات بالحرس الثوري وكبار العلماء النوويين.



أحمد موسى: مؤامرة لضرب استقرار مصر .. وقافلة دعم غزة فخ لخلق فوضى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن ما وصفه بـ"مخطط مريب" استهدف زعزعة استقرار مصر، بالتزامن مع التطورات في إيران.





هل تتأثر قناة السويس بالحرب الإسرائيلية الإيرانية؟.. الحكومة ترد

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال: "هل تتأثر قناة السويس بالأحداث الجارية والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

