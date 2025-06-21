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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن :جون إدوارد يميل لمدرب أجنبي مع الزمالك في الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"جون إدوارد يميل لمدرب أجنبي مع الزمالك في الموسم المقبل عن التعاقد مع مدرب مصري".

وقد انتهى دور لجنة التخطيط في نادي الزمالك، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، بعد تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي في الفترة الحالية.

واستعرض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي.

واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

أولاً: تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسئولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانياً: منح جون إدوارد جميع الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

ثالثاً: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتاً أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالاً رائعاً في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دوماً، ولن يدخر المجلس جهداً في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلاً لكأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

الزمالك احمد حسن مدرب الزمالك

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