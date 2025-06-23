مصر للطيران: إيقاف الرحلات إلى الخليج مؤقت لحين إعادة تقييم شامل للموقف

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم إيقاف رحلات الطيران إلى منطقة الخليج بأكملها، والأماكن الوحيدة التي لا تزال تشهد رحلات طيران هي الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة والقصيم في المملكة العربية السعودية، بينما تم إيقاف جميع الرحلات الأخرى إلى مناطق الخليج كافة."

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" في ضوء المستجدات الإقليمية، قامت شركة مصر للطيران بفتح غرفة الطوارئ في مركز العمليات ويتم متابعة الأمور لحظة بلحظة نظرًا لتغير الأوضاع من ساعة لأخرى".

وتابع:" الإيقاف مؤقت للرحلات لحين إعادة تقييم شامل للموقف ويتم على رأس كل ساعة حتى استقرار الأوضاع، ثم يتم استئناف حركة الرحلات مجددًا."



واضاف : "رفعنا حالة الاستعداد داخل الشركة وحتى في محطاتنا الخارجية لأعلى درجة."

وعن عدد الرحلات التي تم إلغاؤها قال: "حتى الآن تم إلغاء الرحلات المتوجهة إلى الشارقة، وأبو ظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، والدمام، والرياض، بالإضافة إلى رحلات كانت بالفعل في الجو وتم إعادتها لمطار القاهرة، مثل رحلات الدمام والرياض وبمومباي، نظرًا لأنها تطير في الأجواء الخليجية."