حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع

أعلن حزب حماة الوطن، رفضه الهجوم الإيراني ضد أهداف داخل الأراضي القطرية الشقيقة، خصوصا وأنه يُمثّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتعد سافر على سيادة الدولة العربية.

ويحذر الحزب من أن هذا التصعيد يمثل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي لمزيد من التوترات والصراعات الإقليمية.

ويشيد حزب حماة الوطن، بالموقف الرسمي المصري في رفضه هذا العدوان السافر، وإعلان التضامن والدعم الكامل لدولة قطر.



ويشدد الحزب على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام للحلول السياسية، وفقا لما يقره القانون الدولي، حرصا على عدم توسيع دائرة الصراع.