حماة الوطن: منفتحون على التحالف مع الأحزاب الأخري

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يولى أهمية كبري لخلق بيئة سياسية قوية وحياة حزبية تسهم فى رفعة الوطن ويرى فى التحالفات الحزبية دور محورى فى تشكيل المشهد السياسي وتعزيز قوته واستقراره.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في بيان له ، إلى أن حزب حماة الوطن منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخري، نظرا للدور الذى تلعبه التحالفات الانتخابية فى تمثيل أوسع للأطياف السياسية مما يعزز التعددية الحزبية ووجود أصوات متعددة في الهيئات التشريعية.

وتابع النائب أحمد بهاء شلبي، نهدف لتستفيد الحياه السياسية فى مصر من مميزات التحالفات الإنتخابية المتمثلة فى تقوية الحياه الحزبية وتنمية الوعى السياسي، زيادة فرص فوز الأحزاب الصغيرة، تنوع الأيديولوجيات والمصالح مما يضمن تمثيل شرائح متنوعة من الناخبين، تنمية الكوادر الحزبية، تقديم برامج سياسية أكثر شمولية.

وأخيرا قال النائب أحمد بهاء شلبي، أن التحالفات الانتخابية أمر متعارف عليه فى العديد من دول العالم ونطمح أن تتطور تلك التحالفات لتقدم برنامج إنتخابي موحد يعكس أولوياتها ورؤيتها للمستقبل مما يسهل على الناخبين فهم توجهات التحالف، ويكون لبنة لتحالف سياسي مستقبلا.