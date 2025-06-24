سلوى محمد: نشأتي بالصعيد جعلتني عنيدة ومبرجعش في كلامي

أكدت الفنانة سلوى محمد، أنه نشأت في بيئة صعيدية، مشيرا إلى أن والدي كان من سوهاج ووالدتي من الأقصر، مشيرا إلى أن نشأتي في الصعيد جعلتني عنيدة ومبرجعش في كلامي.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أنه عندما أشاهد شخصية “الحاجة ثعلبة”، في مسلسل "الوتد"، أشعر وكأنه أشاهد شخصية جدتي، حيث أن هناك تشابه كبير في الصفات بين الشخصيتين.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أن الرجل الصعيدي يحترم المراة الصعيدية بشكل كبير، وحقوق المراة في الصعيد يتم إحترامها.

وكشفت الفنانة سلوى محمد على تفاصيل بدايتها الفنية من خلال مسلسل الأطفال “عالم سمسم” وسر مشاركتها بــ 100 فيلم قصير، وعلاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي، بالإضافة إلى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة؟.