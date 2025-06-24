سلوى محمد: أنا بحب أوي دور الأم لـ زوزو ماضي في "الطريق المسدود"

أكدت الفنانة سلوى محمد، أنه "أنا بحب أوي دور الأم لـ زوزو ماضي في “الطريق المسدود، مشيرة إلى أن دور الأم المعروف الفنانة فردوس محمد وكريمة مختار”.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أن من أهم الأعمال التي شاركت فيها مسلسل “ذات”، مؤكدة ان فريق العمل كان مميز، والفنانة نيللي كريم قدمت دور اكثر من رائع.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، نشأت في بيئة صعيدية، مشيرا إلى أن والدي كان من سوهاج ووالدتي من الأقصر، مشيرا إلى أن نشأتي في الصعيد جعلتني عنيدة ومبرجعش في كلامي.

وأشارت إلى أنه عندما أشاهد شخصية “الحاجة ثعلبة”، في مسلسل "الوتد"، أشعر وكأنه أشاهد شخصية جدتي، حيث أن هناك تشابه كبير في الصفات بين الشخصيتين.