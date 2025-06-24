لذيذة ومشبعة.. طريقة عمل المكرونة بالبطاطس والدجاج

يرغب كثيرون في معرفة طريقة عمل المكرونة بوصفة جديدة وشهية وفي نفس الوقت تكن مغذية ومشبعة.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبطاطس والدجاج من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات المكرونة بالبطاطس والدجاج



مكرونة اسباجيتي مسلوق

دجاج شرائح

بصل

ملح وفلفل

زعتر جاف

ثوم

بطاطس مكعبات مسلوق

صلصة طماطم

فلفل ألوان شرائح

مكعب مرقة خضروات

مستردة

زبدة

طريقة عمل المكرونة بالبطاطس والدجاج



تتبل شرائح الدجاج مع البصل والمستردة والملح والفلفل الأسود والزعتر.



تشوح المكرونة في الزبدة في إناء على النار.



ضيفي الفلفل الرومي ويقلب كل الخليط وشوحي الثوم المفروم في طاسة بها زيت بإناء على النار.



اضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبطاطس ومكعب مرقة مطحون .



ضعي خليط الدجاج لخليط البطاطس ثم ضعي عليه المكرونة المسلوقة وقلبي كل الخليط على النار .

ضعي المكرونة الاسباجتي مع الفراخ والبطاطس في طبق التقديم وتزين والبقدونس أو الفلفل الحار وبالهنا والشفا.