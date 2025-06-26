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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفحم ميكروباص و12ضحية.. تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو | صور

تفاصيل صادمة في تصادم ٣ سيارات أعلى محور ٢٦ يوليو
تفاصيل صادمة في تصادم ٣ سيارات أعلى محور ٢٦ يوليو
ندى سويفى

رفعت أوناش المرور السيارات المهشمة في حادث تصادم مروع أعلى محور ٢٦ يوليو انتهى بتفحم ميكروباص وتهشم ملاكي وسوزوكي وسقوط 12 ضحية.

ووقع حادث تصادم بين 3 سيارات أعقبه اشتعال النيران فى أحدهم، أعلى محور 26 يوليو نطاق كرداسة ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، فيما قامت الأجهزة المختصة برفع حطام الحادث من أعلى الطريق لتيسير حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات النجدة  بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على محور 26 يوليو نطاق كرداسة ، بوجود حادث تصادم ووجود ضحايا.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأولى للحادث، أن هناك تصادم حدث لـ 3 سيارات واشتعال النيران فى أحدها، ما أسفر عن وفاة شخصان وإصابة 5 آخرين ثم ارتفع عدد المصابين إلى ١٠ أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، فيما باشر رجال المباحث مناقشة شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن سائق الميكروباص اخلت عجلة القيادة بيده ثم اصطدمت بسيارة ملاكى وسوزوكى ثم بسور محور 26 يوليو وحدث اشتعال بالكامل فى السيارة ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 10 آخرين ونقلوا الى المستشفى وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات وإعادة تنظيمها مرة آخرى.

أوناش المرور حادث تصادم محور ٢٦ يوليو

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