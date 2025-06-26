خالد أبو بكر: ثوة 30 يونيو درس في الوطنية

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن ثورة 30 يونيو ليست ذكرى بل درس في الوطنية.

وقال أبو بكر في برنامجه “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" بعد 30 يونيو مصر نجحت في إعادة علاقاتها مع عدد من الدول العربية والإقليمية، بعد أن كانت هذه الدول تحتضن بعض قيادات جماعة الإخوان، مشيدًا بدور الملك عبد الله والأمير سعود الفيصل في دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا".

وتابع، أنّ إنهاء ظاهرة الأنفاق في سيناء، وإحكام السيطرة على الحدود، كانت من أبرز إنجازات تلك المرحلة، والتي مهّدت الطريق لتوسيع مشروعات التنمية وبناء دولة حديثة.

وأوضح، أنّ مسؤولية الشعب اليوم الحفاظ على ما تم إنجازه، خاصة أن كثيرين قدّموا أرواحهم ليبقى الوطن آمنًا ومستقرًا.

ووجه رسالة للأجيال الجديدة: “احكوا لأولادكم ما جرى في 30 يونيو”.

