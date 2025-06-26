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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر من التفكك ورسّخت الجمهورية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

قال النائب سامر التلاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنوفيه، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أنقذت البلاد من مصير كان سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الشعب المصري كتب بإرادته الحرة فصلًا جديدًا في مسار الدولة الوطنية.

وأضاف التلاوي، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما حدث في 30 يونيو لم يكن مجرد احتجاج أو حراك شعبي عابر، بل كان انتفاضة شعبية حقيقية ضد محاولات اختطاف الدولة وتحويلها إلى أداة لتنفيذ أجندات جماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدولة المدنية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، وقف إلى جانب إرادة الشعب وساندها في لحظة فارقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية، وأرست مبادئ المواطنة والعدالة والتنوع، بعد أن كادت البلاد تنزلق إلى الفوضى والانقسام، مشددًا على أن الجماعة التي حكمت لفترة قصيرة كانت تسعى لتفكيك الدولة من الداخل، وتهميش مؤسساتها لصالح مشروع أيديولوجي دخيل على المصريين.

وأشار سامر التلاوي، إلى أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لمسار جديد من التنمية والبناء، حيث أطلقت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من المشروعات القومية الكبرى، في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والصحة، والتعليم، والطاقة، مما ساهم في تغيير وجه الحياة في مصر خلال سنوات قليلة.

وأضاف نائب مستقبل وطن. أن الجمهورية الجديدة التي بُنيت على أنقاض مشروع الفوضى والإقصاء، جاءت لتؤسس لمرحلة عنوانها العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان ولا يزال صاحب رؤية إنقاذ مصر من مصير مجهول، وبناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

واختتم النائب سامر التلاوي حديثه، بالتأكيد على أن الشعب المصري، بوعيه وإيمانه، أثبت خلال ثورة 30 يونيو أنه صاحب القرار الحقيقي، وأنه قادر على حماية بلاده من أي محاولات للمساس بها، مشيرًا إلى أن هذه الثورة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها.

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