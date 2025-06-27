انفجار خط مياه رئيسي في المحلة.. صور

شهدت منطقة البرج بشارع الجلاء التابعة لقسم حي أول مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، إنفجار مفاجئ لخط مياه رئيسي مما نتج عنه تراكم للمياه فى الشارع .

جهود تنفيذية

وعلي الفور وجه اللواء محمد يوسف ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الغربية ، بإصلاح الخط المتضررة أثر الإنفجار فى أسرع وقت، وتم الدفع بفرق فنية ومعدات وتكثيف جهود إصلاح انفجار خط المياه الرئيسي ،وتكثيف أعمال الإصلاح ورفع الآثار بشكل سريع حفاظًا على الحركة العامة .

تحرك عاجل من مياة الشرب بالغربية

وقال اللواء محمد يوسف ، إن الشركة تلقت بلاغاً بوقوع إنفجار مفاجئ في أحدي خطوط المياه بمنطقة الجلاء التابعة لقسم أول المحلة الكبري ، وتم رفع حالة الطوارئ بالشركة والدفع بفرق ومعدات للسيطرة علي الموقف .

وأضاف رئيس مياه الغربية، نفس الخط تعرض للإنفجار منذ عدة أيام لانه متقادم ولم يتم تغييرة منذ سنوات طويلة وبناءاً علي توجيهات الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة ، تم تغيير 600 متر من الخط وجاري استكمال 600 متر أخرين .

دعم الأسر والعائلات

وأكمل "يوسف" ستعمل الشركة في أسرع وقت علي حل المشكلة وعمل تحويلة مؤقتة دون أن تؤثر علي الخدمات المقدمة للمواطن وسيتم إستكمال تغيير الخط بالكامل .

توجيهات محافظ الغربية

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قد أشاد فى وقتاً سابق بسرعة استجابة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق الكامل بين فرق العمل الميدانية ورؤساء المدن والأحياء، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب على مدار الساعة الموقف التنفيذي لأي أعطال أو بلاغات تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي.