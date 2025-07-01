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الهلال يكتب التاريخ.. الزعيم يتأهل لربع نهائي المونديال بفوز ملحمي على السيتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: ‏يا كاتب التاريخ.. اكتب.. الهلال العظيم هزم السيتي برباعية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب إبراهيم فايق: "‏مبروووووووك يا هلالي.. أي شرف هذا.. أي عظمة هذه.. أي مباراة هذه؟! أي ليلة هذه؟! أي مكسب هذا؟! وعلى أي منافس؟!

‏يا كاتب التاريخ.. اكتب.. الهلال العظيم هزم السيتي برباعية.. الهلال منذ تعديل النتيجة.. يتقدم ويتعادل السيتي. 

‏الهلال الفريق العربي الوحيد في دور الثمانية.. مبروووك لكل هلالي.. ‏مبروك للمملكة العربية السعودية تألق سفيرها الهلال.. ليلة تاريخيّة".

وفي مباراة تاريخية ستظل عالقة في أذهان الجماهير، حقق نادي الهلال السعودي فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025. 

اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “كامبينج ورلد” ضمن منافسات دور الـ16، شهد إثارة كبيرة امتدت حتى الأشواط الإضافية.

بداية نارية من السيتي

دخل مانشستر سيتي اللقاء بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، مستغلًا تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

انتفاضة هلالية تقلب الموازين

رغم التأخر، عاد الهلال بقوة في الشوط الثاني، حيث أدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 46، قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد جملة هجومية منظمة.

ولكن فرحة الهلال لم تدم طويلًا، إذ أعاد إيرلينغ هالاند السيتي إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 55.

دراما الأشواط الإضافية

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية. 

ومع انطلاقتها، تمكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94 من كرة رأسية متقنة، إلا أن السيتي واصل محاولاته، ونجح فيل فودين في إدراك التعادل مجددًا بالدقيقة 104.

ليوناردو يُنهي القصة بهدف تاريخي

في الدقيقة 112، عاد ليوناردو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال، ليمنح “الزعيم” فوزًا تاريخيًا على بطل أوروبا، ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وسط فرحة جماهيرية سعودية عارمة.

تأهل مستحق

بهذا الانتصار، يثبت الهلال أنه رقم صعب في كرة القدم العالمية، ويواصل رحلته الطموحة نحو اللقب العالمي، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

الهلال السعودي ابراهيم فايق مانشستر سيتي

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