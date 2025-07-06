قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة.. وفاة مصلٍ التشهد الأخيرة من صلاة الفجر بمسجد الرحمن بالكوثر في الغردقة
تحذير من تكرار أخطاء الماضي.. علاء ميهوب يطالب ببيع وسام أبو علي فورًا
الأهلي يُفاضل بين مهاجم نانت الفرنسي وثنائي فلسطيني لتعزيز هجومه
ياسر ريان: نجلى من أفضل المهاجمين.. ولم أحزن لرحيله عن الأهلي
تحذير للمستفيدين .. هذه الحالات تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي
جروبات الغش تزعم تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الثانوية العامة بـ1000 جنيه|والتعليم تنفي
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد
كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ
وصول صناديق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وسط تأمينات مشددة
نجم الأهلي السابق: خطوات چون إدوارد في الزمالك «عاجباني» وأولها اعتزال شيكابالا
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري
زوجة الفنان مصطفى كامل تتعرّض لوعكة صحية مفاجئة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول النسكافيه ؟

النسكافية
النسكافية
نهى هجرس

القهوة مشروب شائع يُصنع من حبوب ثمار البن المحمصة، تحتوي على الكافيين وحمض الكلوروجينيك، يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي والقلب والعضلات، قد يؤثر حمض الكلوروجينيك على الأوعية الدموية وكيفية تعامل الجسم مع سكر الدم وعمليات الأيض.

أضرار الإكثار من تناول النسكافيه

شرب أكثر من 4 أكواب يوميًا فقد يكون غير آمن، قد يُسبب شرب كميات كبيرة آثارًا جانبية بسبب محتواها من الكافيين، تتراوح هذه الآثار الجانبية بين الخفيفة والخطيرة، وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب

يُعدّ شرب كميات معتدلة من القهوة أثناء الحمل آمنًا على الأرجح، لا تشربي أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا، فهذا يُوفّر حوالي 300 ملغ من الكافيين، يُحتمل أن يكون تناول كمية أكبر من ذلك أثناء الحمل غير آمن، وقد ارتبط بزيادة خطر الإجهاض، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، وآثار سلبية أخرى، بما في ذلك أعراض انسحاب الكافيين لدى المواليد الجدد وانخفاض وزنهم عند الولادة.

اضطرابات القلق : قد يزيد الكافيين الموجود في القهوة من القلق.

الاضطراب ثنائي القطب : قد يزيد الكافيين الموجود في القهوة من أعراض الهوس.

اضطرابات النزيف : قد يبطئ الكافيين الموجود في القهوة تخثر الدم ويزيد من سوء اضطرابات النزيف.

أمراض القلب : لا يبدو أن شرب القهوة يوميًا يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة من أمراض القلب، لكن الأشخاص الذين يدخنون ويعانون من أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب إذا تناولوا القهوة يوميًا

المصدر webmd

النسكافية أضرار النسكافية القلق التوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

معاك 20 ألف جنيه؟ إليك أسعار رحلات العمرة 2025

معاك 20 ألف جنيه؟ إليك أسعار رحلات العمرة 2025

ترشيحاتنا

محافظة الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظة تعلن فرص تدريب مجاني على تطبيقات الحاسب الآلي.. و«التعليم» تنفذ ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مشروعات حياة كريمة ومحطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان: غلق وتشميع للمحال المخالفة.. وشركة فرنسية تصوّر فيلمًا وثائقيًا عن الحضارة المصرية

بالصور

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد