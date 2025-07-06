ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول النسكافيه ؟

القهوة مشروب شائع يُصنع من حبوب ثمار البن المحمصة، تحتوي على الكافيين وحمض الكلوروجينيك، يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي والقلب والعضلات، قد يؤثر حمض الكلوروجينيك على الأوعية الدموية وكيفية تعامل الجسم مع سكر الدم وعمليات الأيض.

أضرار الإكثار من تناول النسكافيه

شرب أكثر من 4 أكواب يوميًا فقد يكون غير آمن، قد يُسبب شرب كميات كبيرة آثارًا جانبية بسبب محتواها من الكافيين، تتراوح هذه الآثار الجانبية بين الخفيفة والخطيرة، وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب

يُعدّ شرب كميات معتدلة من القهوة أثناء الحمل آمنًا على الأرجح، لا تشربي أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا، فهذا يُوفّر حوالي 300 ملغ من الكافيين، يُحتمل أن يكون تناول كمية أكبر من ذلك أثناء الحمل غير آمن، وقد ارتبط بزيادة خطر الإجهاض، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، وآثار سلبية أخرى، بما في ذلك أعراض انسحاب الكافيين لدى المواليد الجدد وانخفاض وزنهم عند الولادة.

اضطرابات القلق : قد يزيد الكافيين الموجود في القهوة من القلق.

الاضطراب ثنائي القطب : قد يزيد الكافيين الموجود في القهوة من أعراض الهوس.

اضطرابات النزيف : قد يبطئ الكافيين الموجود في القهوة تخثر الدم ويزيد من سوء اضطرابات النزيف.

أمراض القلب : لا يبدو أن شرب القهوة يوميًا يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة من أمراض القلب، لكن الأشخاص الذين يدخنون ويعانون من أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب إذا تناولوا القهوة يوميًا

المصدر webmd