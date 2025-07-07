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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد ندوة علمية بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالتنسيق والتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تم خلالها عرض نتائج بحث حول  الجهود المجتمعية والاوضاع السكانية لمحافظة الوادى الجديد .
وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى كلمته التى القاها نائبا عن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة مرحبا بضيوف الجامعة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والوفد المرافق لها مقدما الشكر لأعضاء المركز الذى يستهدف النهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي.


وفى كلمة  الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتى قدمتها فيها الشكر لجامعة الوادى الجديد على ماتقدمه الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستعرضة اهداف المركز التى تتمثل فى إجراء البحوث والدراسات والإشراف عليهاوتنظيم الدورات التدريبية ونشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.


وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة  والدكتور هالة رمضان  مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قاما بتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمركز يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية والمشاركة فى وضع الأهداف والحلول للمشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك يتيح البروتوكول فرص التدريب للباحثين والطلاب من الجامعة بالمركز القومى والمشاركة فى البحوث والدراسات التى يتبناها المركز على المستوى القومى ويقوم المركز بإيفاد مدربين متخصصين فى كافة المجالات لتدريب الباحثين والطلاب بالجامعة ونشر الوعى فى جميع التخصصات والمشاركة فى حل القضايا المتعلقة بالمجتمع المحلى وعمل الدراسات اللازمة للتطوير فى مجالات المياة والتربة والهواء والمواصلات والاستثمار والصحة والقضايا المجتمعية مثل الطلاق وذوى الإعاقة.


وقال الاستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان الوفد قام بجولة فى مرافق الجامعة تضمنت مركز الحفريات الفقارية  وكلية الطب البشرى ومقر جامعة الوادى الجديد الاهلية .


وأشاد الوفد بحجم الانجازات التى تمت بجامعة الوادي الجديد خلال هذه الفترة الوجيزه مقدما الشكر لادارة الجامعة بقيادة الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والجهاز المعاون .
وفى الختام قام الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة باهداء الاستاذة الدكتورة هاله رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية درع الجامعة تقديرا لجهودها والتقاط الصور التذكارية.

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