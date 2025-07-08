المستشار سامح لطفي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ تحت رمز العقرب

تقدّم سامح لطفي المستشار بجهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى اللجنة المختصة، وذلك تمهيدًا لخوض السباق الانتخابي عن محافظة القاهرة، حيث يخوض المنافسة تحت رمز "العقرب".

وأكد لطفي، في تصريحات له عقب التقدم بأوراقه، أن ترشحه يأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل منصة مهمة لصياغة السياسات العامة ودعم الاستقرار التشريعي.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على عدد من القضايا الحيوية، على رأسها دعم قطاعات الأمن القومي، والتعليم، والشباب، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور المحافظات والدوائر في العملية التشريعية والرقابية.

وأوضح أنه اختار رمز العقرب لكونه معبرًا عن الحسم والانضباط والاستعداد الدائم للتحدي، وهي القيم التي ينوي حملها إلى قاعة مجلس الشيوخ.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل مشاركة واسعة من المرشحين والأحزاب، واستعدادات مكثفة لخوض الاستحقاق الدستوري.