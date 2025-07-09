أشرف صبحي: نتعامل مع فئة عمرية محددة طبقا لخطط الوزارة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب لها دور هي الأخرى ويتم العمل عليها من خلال برنامج تنموي وتنشئة للشباب.



وأضاف «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن «الوزارة هي وزارة شباب مصر ونتعامل مع فئة عمرية محددة طبقًا لخطط الوزارة ما بين الـ4 سنوات لـ 40 عامًا جزء وهو ما بعد الـ40 عام جزء أخر».

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن : «هناك تركيبة مختلفة في الحكومة من خلال تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزارات أخرى كالتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكل هذه الوزارات لها أدوار في العمل على مكافحة المخدرات».

