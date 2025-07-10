أشرف صبحي: المحور التنموي للشباب يتضمن التنشئة المجتمعية والاجتماعية

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 6 محاور رئيسية لوزارة الشباب لتحقيق التنمية الرياضية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد الأعمدة الأساسية في البناء المجتمعي، وتحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية.



وأوضح «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه إدراك الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية الوزارة ودورها الحيوي، إلى جانب باقي الوزارات ذات البعد المجتمعي.

وتابع أن يتم تقسيم عمل وزارة الشباب والرياضة إلى ستة محاور رئيسية، المحور التنموي للشباب، والمحور الرياضي، والمحور الاستثماري والاقتصادي، والمحور الإنشائي، ومحور العلاقات الدولية والعربية، مضيفًا أن المحور التنموي للشباب يتضمن التنشئة المجتمعية والاجتماعية، وتنمية الشباب وتمكينهم، مع التركيز على دعم مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز الابتكار والتعليم لدى الشباب.

وفيما يخص المحور الرياضي، قال إن هذا هو المحور الأكثر شهرة لوزارة الشباب والرياضة، لكنه شدد على أن الوزارة لا تدير الرياضة بشكل مباشر، بل تشرف وتراجع وتضع السياسات، بينما تتحمل تبعات التحديات، خصوصًا في كرة القدم، أمام الجماهير. ويتضمن المحور الرياضي عدة جوانب، من بينها الرياضة من أجل الصحة واللياقة البدنية، والرياضة التنافسية، وإدارة الأزمات في الرياضة، والتطوير الرياضي، واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

رؤية جديدة تعتمد على الاقتصاد الاستثماري والشعبوي المجتمعي

وأشار وزير الشباب إلى أن المحور الاستثماري يمثل رؤية جديدة تعتمد على الاقتصاد الاستثماري والشعبوي المجتمعي، بهدف إشراك القطاع الخاص في تطوير الرياضة المصرية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن المحور الإنشائي، فيسير بالتوازي مع رؤية الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن رياضية حديثة، مشيرًا إلى أن الأرضية والمنشآت أصبحت مختلفة كليًا عما كانت عليه، وتشارك الوزارة بقوة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بـ المحور الدولي، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تعمل من خلال شراكات مع مؤسسات دولية، وتشارك في العديد من المحافل، موضحًا أن مصر تمثل القارة الإفريقية في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.