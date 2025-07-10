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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب «زواج – تملك» بالعاصمة الإدارية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع مدبولي لشرح حول الخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب.

وأصدر وزير العدل قرار رقم 2948 لسنة 2025، على أن يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 الخاص بتقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعاً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره “العمارة رقم 52 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث - العاصمة الإدارية الجديدة” بمحافظة القاهرة، (بدلا من عنوانه فى مبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلى).

مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء الشهر العقاري

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