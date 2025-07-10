أخبار التوك شو| نسعى لتعظيم الاستفادة.. مدبولي: الحديث عن بيع أصول الدولة غير صحيح.. الاعتراف والاعتذار.. تعليق قوي من أحمد موسى على حديث رئيس الوزراء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



نسعى لتعظيم الاستفادة.. رئيس الوزراء: الحديث عن بيع أصول الدولة غير صحيح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نحن في أوضاع شديدة الاضطراب، ونعمل في ظروف غير مستقرة تؤثر على مناخ الاستثمار العالمي.

الاعتراف والاعتذار.. تعليق قوي من أحمد موسى على حديث رئيس الوزراء

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والحكومة اليوم، قائلا: تحيه للدكتور مصطفى مدبولي، حيث رد اليوم من خلال المؤتمر على كافة الأمور.

الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.

حريق سنترال رمسيس.. وزير الاتصالات: خدمات تطبيقات السداد والتحويلات والمحافظ عادت بكامل طاقتها

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شبكة الإنترنت والاتصالات في مصر تعمل وفق منظومة ازدواجية معقدة وشبكة ضخمة بنيت على مراحل كبيرة، تخدم 120 مليون خط حمول وأكثر من مليون خط منزلي.

متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحرق أصولها

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جميع الخدمات المتأثرة في نطاق سنترال رمسيس ستعود تدريجياً خلال ساعات، وذلك بعد الإجراءات العاجلة التي اتُخذت للتعامل مع تداعيات الحريق الذي اندلع بالمبنى.

وزير الرياضة: نتحمل مسئولية حماية شباب مصر من المخدرات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتحمل مسؤولية شباب مصر وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليهم من ظاهرة المخدرات.

ضياء رشوان: شهادة نتنياهو حول نوبل لن تفيد ترامب.. وقد تضر فرصه في الحصول على الجائزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن هناك تناقضًا واضحًا في السلوك الإسرائيلي مقارنةً بالموقف الأمريكي، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي رئيس في العالم من حقه أن يُرشح لجائزة نوبل للسلام، ولا مشكلة في ذلك من حيث المبدأ.

تعليم البرلمان: البكالوريا يمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف عبء الثانوية العامة

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تطبيق نظام "البكالوريا المصري" كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتحقيق العدالة التعليمية.

مدير مجمع الشفاء بغزة: القطاع الصحي يواجه كارثة حقيقية والوقود المتاح لا يكفي ليومين

أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة «كارثية بكل معنى الكلمة»، في ظل النقص الحاد في الوقود الذي يهدد بتوقف تام لكافة الخدمات الطبية خلال الساعات المقبلة.

غضب في الأهلي بسبب موقف أحمد عبد القادر من الإعارة

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب موقف اللاعب أحمد عبد القادر، الذي يرفض فكرة الرحيل على سبيل الإعارة.