عمر مرموش يتخطى محمد صلاح بقائمة أغلى 10 صفقات إفريقية في تاريخ كرة القدم

شهدت قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ اللاعبين الأفارقة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتفوق النجم المصري عمر مرموش على مواطنه محمد صلاح، وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة "أفريك فووت" المتخصصة في شؤون الكرة الإفريقية.

مرموش في المركز الثالث وصلاح ثامنًا

حل عمر مرموش، جناح منتخب مصر المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي، في المركز الثالث بالقائمة، بعد انضمامه إلى صفوف "السيتزنز" قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

أما محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، فجاء في المركز الثامن، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، حين انضم إلى "الريدز" قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

بيبي وأوسيمين في الصدارة

تصدر القائمة الإيفواري نيكولاس بيبي الذي انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون يورو، وهو الرقم الأعلى في تاريخ انتقالات اللاعبين الأفارقة حتى الآن.

وجاء النيجيري فيكتور أوسيمين ثانيًا، بعدما انضم إلى نابولي الإيطالي قادمًا من ليل أيضًا في سبتمبر 2020 مقابل 78.9 مليون يورو.

رياض محرز، نجم الجزائر، حل رابعًا بصفقة انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي عام 2018 مقابل 67.8 مليون يورو.

الغاني محمد قدوس صعد مؤخرًا إلى المركز الخامس بعد انضمامه إلى توتنهام قادمًا من وست هام مقابل 63.8 مليون يورو.

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج جاء سادسًا، حيث انتقل إلى أرسنال من دورتموند مقابل 63.75 مليون يورو في 2018.

نابي كيتا الغيني حل سابعًا بصفقة قيمتها 60 مليون يورو عند انتقاله من لايبزيج إلى ليفربول.

في المركز التاسع، كاليدو كوليبالي السنغالي، بصفقة بلغت 41.9 مليون يورو عند انتقاله من نابولي إلى تشيلسي.

أما المركز العاشر فكان من نصيب ساديو ماني، الذي انضم إلى ليفربول من ساوثهامبتون في 2016 مقابل 41.2 مليون يورو.