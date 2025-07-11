لياندرو باريديس يعود إلى جذوره مع بوكا جونيورز

عاد لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس، إلى نادي بوكا جونيورز، حيث بدأ مسيرته الكروية، بعد إنهاء تجربته مع روما الإيطالي، وفقًا لإعلان الناديين.

وأكد نادي روما، أنه أنهى عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بشكل نهائي، لصالح بوكا جونيورز.

وجاء في بيان مقتضب من النادي الإيطالي: "لياندرو دافع عن ألوان (جيالوروسو) خلال 4 مواسم على فترتين، شارك في 135 مباراة وسجل 13 هدفًا. نتمنى لك النجاح يا لياندرو".

ووقّع بطل كأس العالم 2022 عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع بوكا جونيورز، عائدًا إلى النادي الذي شهد انطلاقته بين عامي 2010 و2014. بعد مغامرته الأوروبية التي شملت أندية مثل كييفو، إمبولي، زينيت سان بطرسبورج، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، يعود باريديس إلى ملعب "لا بومبونيرا" بنضج كروي وخبرة واسعة.

وخلال تقديمه الرسمي مع بوكا، عبر باريديس عن سعادته، قائلاً: "العودة إلى هنا شعور لا يوصف، كنت أحلم دائمًا بالعودة، وأنا في كامل لياقتي البدنية والذهنية، أتطلع لتقديم أفضل ما لدي قريبًا".

ومن جهته، رحب خوان رومان ريكيلمي، رئيس بوكا وزميل باريديس السابق، بعودته، قائلاً: “لقد عاد إلى بيته، استمتع بكل لحظة يا لياندرو”.