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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"حوارات الثقافة والصحافة"..ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "حوارات الثقافة والصحافة" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين.

وشارك في الندوة الكاتبة الصحفية زينب عبد الرزاق وأدارت اللقاء الكاتبة الصحفية أمل الجيار.

وفي بداية اللقاء أوضحت أمل الجيار أن كتاب حوارات الثقافة والصحافة للكاتبة زينب عبد الرزاق يضم مجموعة حوارات لشخصيات ثقافية وسياسية أحدثت تأثيرا في المجتمع المصري من بينهم الأديب العالمي نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل والمفكر المصري حامد ناصر أبو زيد.

وقالت إن الكتاب يجمع ٢٢ شخصية من خلفيات مهنية مختلفة، لافتة إلى أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني قال في مقدمة الكتاب إن الكتاب يمثل البنية التحتية للدولة المصرية في زمن كانت فيه الصحافة جادة والإبداع الثقافي متميز.

من جانبها، قالت أمل عبد الرزاق إن حرصت خلال حواراتها الصحفية أن تبرز الجانب الآخر للشخصيات العامة والتي لم تكن معروفة لدى الجمهور.

وأوضحت أن كتاب حوارات الثقافة والصحافة يأتي بعد عام من نشر كتاب بعنوان مسارات متقاطعة والذي تضمن شهادات معمقة لعدد كبير من الشخصيات السياسية في مصر والتي شاركت في أحداث كبرى في تاريخ مصر مثل الكاتب الصحفي مصطفى أمين والكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل بالإضافة إلى اللواء حسين الشافعي واللواء أمين هويدي.

وتطرقت عبد الرزاق إلى الحديث عن حوارها مع المفكر نصر حامد أبو زيد قائلة إن الحوار يعد من أصعب الحوارات الصحفية التي أجرتها في مسيرتها المهنية.

وأضافت "سافرت إلى هولندا لإجراء الحوار مع الدكتور نصر حامد أبو زيد وكان رافضاً لإجراء الحوار وكان يشعر بغضب شديد جراء الحملة التي كانت تشن ضده".

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات في نشر الحوار أيضا بعد عودتها لمصر لأن القضية كانت شائكة وحساسة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

 وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ندوة حوارات الصحافة والثقافة أمل الجيار زينب عبدالرزاق

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