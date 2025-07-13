مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار في المنوفية

لقيت صيدلانية مصرعها، ظهر اليوم الأحد، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس على شريط السكة الحديد ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع سيدة تدعى إ. م. أ، تبلغ من العمر 38 عامًا، وتعمل صيدلانية، وذلك أثناء عبورها من منطقة غير مؤهلة للمشاة.

وتم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى قويسنا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت بدورها الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا بالواقعة.