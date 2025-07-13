سعر كيا K5 السيدان 2026 في السعودية

ظهرت سيارة كيا الجديدة كيا K5 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي، وتنتمي K5 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم جذاب وبـ تكنولوجيات جديدة .

كيا K5 موديل 2026

مواصفات كيا K5 موديل 2026

زودت سيارة كيا K5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED أمامية وخلفية، وبها مصابيح نهارية مميزة، وبها عجلات رياضية مقاس 19 بوصة، وشاشة معلومات كبيرة تدمج بين العدادات وأنظمة الترفيه، وبها نظام صوتي متطور، ومقاعد مريحة مع خيارات تنجيد متنوعة.

كيا K5 موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة كيا K5 موديل 2026 بها، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وApple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها نظام ملاحة متطور، وبها نظام صوتي فاخر من Bose .

محركات كيا K5 موديل 2026

تحصل سيارة كيا K5 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 191 حصان، ومتصل بها علبة تروس اتوماتيك .

كيا K5 موديل 2026

وتحصل على قوتها Kia K5 موديل 2026 من محرك اخر سعة 2500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 290 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار كيا K5 موديل 2026 في السعودية

كيا K5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 116 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 133 ألف ريال سعودي .