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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روني بردجي يخضع للكشف الطبي في برشلونة

روني بردجي يخضع للكشف الطبي في برشلونة
روني بردجي يخضع للكشف الطبي في برشلونة
علا محمد

أعلن نادي برشلونة الإسباني،  عن خضوع روني بردجي لاعب فريق كوبنهاجن الدنماركي للكشف الطبي تمهيدًا للانضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ونشر برشلونة عبر حسابه على«إكس» أن بردجي شارك في اليوم الأول من الفحوصات الطبية مع الفريق الأول.


من جانبه، يسعى ماركوس راشفورد إلى حسم مستقبله في أقرب وقت، حيث يرغب في الانضمام إلى برشلونة وقضاء فترة التحضيرات مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، مما يساهم في استعداده الجيد.

يذكر أن الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانزي فليك سيبدأ تدريباته التحضيرية يوم الاثنين، ويغادر في جولة يوم 24 من الشهر الجاري.

برشلونة الإسباني روني بردجي كوبنهاجن الدنماركي خضوع للكشف الطبي

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