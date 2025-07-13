لامين يامال.. مراهق برشلونة ملك الألقاب قبل الـ18| ما القصة ؟

رغم أنه لم يتجاوز عامه الثامن عشر سوى مؤخرًا، إلا أن لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، بات اسمه يتردد بقوة في أروقة كرة القدم العالمية كأحد أبرز المواهب الصاعدة في القرن الحالي، إن لم يكن الأبرز على الإطلاق.

أربع إحصائيات مذهلة تعكس حجم الإنجاز

في يوم ميلاده الثامن عشر، كشف موقع "Transfermarkt" عن أربع إحصائيات مذهلة تعكس حجم الإنجاز الذي حققه اللاعب الشاب خلال فترة زمنية قصيرة، ليُثبت أن عمره الصغير لم يكن عائقا أمام تسجيل أرقام يصعب تكرارها.

ملك الألقاب قبل الـ18

عند مقارنة عدد البطولات الكبرى التي حصدها اللاعبون قبل سن الثامنة عشرة، يتصدر يامال القائمة دون منازع.

فقد توج بأربعة ألقاب كبرى تشمل لقبين في الدوري الإسباني و كأس ملك إسبانيا و لقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني الأول.

وبهذا يتفوق على كل لاعب شاب منذ بداية الألفية، محققا ما لم يحققه أي نجم في مثل هذا العمر.

مساهمات هجومية تتجاوز النجوم الكبار

فيما يتعلق بالإسهامات التهديفية (أهداف وصناعة)، يتفوق يامال مجددا فقد ساهم بـ36 هدفا في الدوري الإسباني قبل أن يبلغ 18 عامًا، متجاوزا أرقام نجوم مثل كيليان مبابي وواين روني في ذات المرحلة العمرية وحتى أقرب منافسيه، يوسوفا موكوكو، لم يسجل سوى 17 مساهمة في البوندسليغا.

القيمة السوقية الأعلى في التاريخ لمراهق

كسر يامال حاجز القيمة السوقية للمراهقين على موقع "Transfermarkt"، حيث بلغت قيمته 200 مليون يورو في مايو الماضي، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم حاليًا، والأعلى قيمة في تاريخ اللاعبين تحت سن 18 وهو رقم يفوق بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأنسو فاتي (80 مليون يورو).

أساس في منتخب إسبانيا الأول

رغم حداثة سنه، أصبح يامال عنصرا ثابتا في تشكيل منتخب إسبانيا، حيث خاض 21 مباراة دولية حتى الآن، وهو أكبر عدد من المباريات الدولية للاعب في مثل عمره خلال القرن الحالي.

ويمثل ذلك إنجازا لافتا يعكس ثقة المدربين وإجماع المتابعين على موهبته الاستثنائية.

أسطورة قيد التكوين

في عمر 18 عاما فقط، أصبح لامين يامال ظاهرة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو لا يحقق الأرقام فحسب، بل يغير المعايير نفسها، وإذا واصل على هذا النسق، فليس من المستبعد أن نراه قريبًا على منصات التتويج الفردي، بل وأن يُخلد اسمه بين أساطير اللعبة.