مجلس حكماء المسلمين يدين مخططات الاحتلال لانتزاع سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مخططات الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينيَّة وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".

وأكد مجلس حكماء المسلمين، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تهدد جهود تحقيق الاستقرار، وتمثل تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، داعيًا إلى ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلة.

مجلس حكماء المسلمين يطالب المجتمع الدولي بحماية المقدسات في فلسطين

وجدد مجلس حكماء المسلمين، دعوته المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينيَّة والتاريخيَّة، والعمل بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود.

كما دعا إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، قال إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل يُعد جزءًا من استراتيجية التهويد التي تعتمد على توظيف البعد الديني لخدمة أهداف سياسية.

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الخليل من أقدس المدن اليهودية، وتستند في ذلك إلى ما تزعم وجوده من قبور الأنبياء مثل النبي إبراهيم وزوجته سارة.

السيطرة على الحرم الإبراهيمي بدأت منذ اتفاق أوسلو

وأشار تفكجي خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن الاحتلال بدأ منذ عام 1994 خطوات تدريجية للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، مستفيدًا من اتفاقية أوسلو التي منحتها صلاحيات أمنية في الموقع، بينما بقيت الأوقاف الإسلامية مسؤولة عن الإدارة الدينية. مع مرور الوقت، تم سحب هذه الصلاحيات لصالح مجالس استيطانية إسرائيلية في إطار سياسة العزل والضم التدريجي للمدينة.

وأكد أن هذا القرار جاء في وقت تشتعل فيه الأوضاع الميدانية، مستغلة الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو هذه الظروف لفرض أمر واقع نهائي على الأرض. وأضاف أن هذه الخطوات تحظى بدعم دولي واسع، خاصة من الولايات المتحدة، مع استغلال صمت المجتمع الدولي حيال العنف والتطهير العرقي والاستيطان في الضفة الغربية، رغم أن هذه المناطق لا تخضع لحكم حماس.