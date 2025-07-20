سهير جودة تحتفل بعيد ميلاد مجدي عبد الغني: صاحب أشهر هدف مصري في كأس العالم

احتفلت الإعلامية سهير جودة بعيد ميلاد، الكابتن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن مكانة فريدة في وجدان المصريين وتاريخ الكرة المصرية.



وكتبت سهير جودة ؛"في عيد ميلاد البلدوذر ..وراء كل تفصيلة… لمسة من "نونه" سيده الجمال والاناقه والكرم وشريكه الرحلة والتي أشرفت على أدق تفاصيل الحفل بحب وترتيب أنيق، فكانت السهرة مرآة للعائلة وروحها الجميلة".

وأضافت ؛"مهندسة الديكور رباب عبدالعاطي أبدعت في كل التفاصيل وفي وجود شخصيات رائعة، اكتملت الصورة بالحضور الهادئ والأنيق".

وتابعت :"وكما كان الكابتن مجدي عبدالغني صاحب أشهر هدف مصري في كأس العالم، كانت هذه الليلة هدفًا جديدًا…

ليس في شباك الخصم، بل في شباك العمر، الحب، والعائلة".



علق مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق على أزمة اللاعب أحمد فتوح لاعب فريق نادي الزمالك.

وكان قد مجدي عبد الغني من خلال تصريحات تليفزيونية تحدث قائلا : مفيش حاجة بقت بتستخبى في عالم السوشيال ميديا، أحمد فتوح، لما شاف حد بيصوره خبى وشه الناحية التانية عشان خايف حد يشوفه لأنه عارف أنه عامل حاجة غلط.