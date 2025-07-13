مجدي عبد الغني: باريس سان جيرمان وتشيلسي الأفضل في العالم حاليا.. والنهائي لن يكون سهلا

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن باريس سان جيرمان وتشيلسي هما الفريقان الأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العملاق الباريسي يبدو الأقرب لحصد لقب كأس العالم للأندية، لكنه سيصطدم بمنافس عنيد هو تشيلسي.

وقال عبد الغني خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "باريس سان جيرمان أعلن عن نفسه بقوة في كل البطولات التي شارك بها مؤخرًا، ويعيش حالة من الثبات الفني بعد تتويجه بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ووجوده في نهائي كأس العالم تأكيد على ذلك."

وأضاف: "باريس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وقادر على التسجيل من أنصاف الفرص بفضل المهارات الفردية العالية."

واختتم: "تشيلسي فريق قوي ولن يكون صيدًا سهلًا، مما يجعل النهائي مثيرًا ومتوازنًا."