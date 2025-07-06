قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن تعاود الصعود.. وهذا سعر الكيلو الآن
بدء محاكمة المتهمين بحيازة 800 ألف قرص مخدر في مدينة نصر
السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 شخصا على الأقل
إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مناطق مساعدات إنسانية في قطاع غزة
الثانوية العامة|بدء امتحان الرياضيات البحتة للنظام الجديد والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديم
وفاة شيخ كهنة إيبارشية بنها وقويسنا.. والبابا تواضروس يُقدّم التعزية
حسن الخاتمة| وفاة مُصلٍ في التشهد الأخيرة من صلاة الفجر بالغردقة
توزيع أوراق الإجابة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل الامتحان
سحر وإبداع رباني| في موسم زهرة البرسيم.. عطور الحقول تتناغم مع رحيق النحل بأسيوط.. فيديو وصور
استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس
خامنئي يظهر علنا للمرة الأولى منذ توقف الحرب بين إيران وإسرائيل
"تفتيش بالعصا الإلكترونية" لجميع الطلاب بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باقٍ في قلوبنا.. مجدي عبد الغني يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت
باسنتي ناجي

أحيا الإعلامي مجدي عبد الغني ذكري رحيل اللاعب أحمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحمد رفعت غادرنا بجسده، لكنه باقٍ في قلوبنا بكل ما قدمه من أخلاق وموهبة اللهم ارحمه واغفر له، واجعل مثواه الجنة ".

وفي مثل هذا اليوم، يستحضر الوسط الرياضي المصري والعربي ذكرى رحيل أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، أحمد رفعت، الذي غيّبه الموت في لحظة مأساوية لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير.

بداية مشوار موهبة فريدة

وُلد أحمد رفعت في 21 سبتمبر 1993، وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي إنبي، حيث ظهرت ملامح موهبته مبكرًا. انتقل بعد ذلك إلى نادي الزمالك، ونجح في لفت الأنظار بفضل مهاراته العالية وسرعته الفائقة، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في مركز الجناح الأيسر.
لعب لاحقًا لعدة أندية، منها إنبي، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وفيوتشر، كما خاض تجربة خارجية قصيرة مع نادي الوحدة الإماراتي. ومثّل المنتخب الوطني الأول ومنتخب المحليين في عدد من البطولات.

سقوط مفاجئ.. وحزن كبير

في أبريل 2024، وخلال مباراة بين فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري، سقط أحمد رفعت بشكل مفاجئ داخل الملعب دون أي احتكاك، مما أثار ذهول الجميع.
تدخلت الأطقم الطبية سريعًا، وتبيّن لاحقًا إصابته بأزمة قلبية حادّة. دخل في غيبوبة استمرت لأسابيع، قبل أن تتحسن حالته تدريجيًا، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، وأُعلن عن وفاته بعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

مسيرة قصيرة.. وإنجازات مؤثرة

رغم قِصَر مسيرته، إلا أن أحمد رفعت ترك بصمة واضحة على الكرة المصرية. ساهم في تتويج الزمالك بكأس مصر، وأسهم مع نادي فيوتشر في تحقيق نتائج مميزة قادت الفريق للمشاركة في البطولات القارية.
وكان دائمًا عنصرًا فاعلًا في الفرق التي انضم إليها، سواء بأهدافه أو بصناعته للفرص.

 

أحمد رفعت الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

مقـ.تل مراهقين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية

وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي

مصر والسعودية تؤكدان وحدة المواقف وتنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية

المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ المواجهة مع إسرائيل

بالصور

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد