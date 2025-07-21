وزير الشباب يكشف موقف الأندية التي أنهت انتخاباتها من قانون الرياضة الجديد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مصر هي من ساندت كل مسؤول ويجب أن نعمل للحفاظ على دولتنا.

الدعوة للجمعية العمومية

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد: «يخرج قانون مجلس النواب ويتم الاعتماد نتحرك رسمي، الاحتمال الأساسي فترة الدعوة للجمعية العمومية في القانون الحالي من شهر 7 إلى شهر 10، والقانون تم قبوله من مجلس النواب ووقت ما يأتي في دورته، والحد الآمن أن تتم الانتخابات في مواعيدها».



واستكمل وزير الشباب: «المجتمع المصري حصل على القانون الحالي بعض الأندية تم انتخابها وتعمل، واللي خلص انتخاباته هيكون عندك فترة انتقالية لتوفيق أوضاعك بجمعية عمومية خاصة، بأنك تعمل لائحة تتماشي مع هذا القانون».