وزير الشباب: هدفنا الحفاظ على الأهلي والزمالك.. ونقدر غيرة الجماهير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “الاهلي والزمالك مصدر فخر لمصر، والدولة حريصة على قوة مؤسسات الأهلي والزمالك، كما أن هدفنا الحفاظ علي الأهلي والزمالك ونقدر غيرة الجماهير”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد أنه لن يكون هناك أثر رجعي لبند الـ 8 سنوات لمجلس إدارة الأندية ردا علي الشائعات، كما أن الميثاق الأولمبي حدد فترتين علي المنصب 8 سنوات ثم استراحة وينزل مرة أخري ورئيس الأندية 3 دورات متتالية.

مناقشة قانون الرياضة

وأكمل: “اشكر مجلس النواب المصري على ما قدموه من دعم خلال مناقشة قانون الرياضة، وكل الوزارات المختصة بقانون الرياضة أبدت رؤيتها خلال المناقشات في مجلس الوزراء، كما أن وزارة الداخلية أكدت علي ضرورة تحقيق الرضا الجماهيري في قانون الرياضة الجديد”.