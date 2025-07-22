​حقوق الإنسان بجنوب سيناء تُطلق لقاءات دورنا وحقوقنا لتعزيز الوعي المجتمعي

نفذت إدارة حقوق الإنسان بالديوان العام لمحافظةجنوب سيناء لقاءين توعويين تحت عنوان "دورنا وحقوقنا". أُقيمت هذه اللقاءات في مركزي شباب مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس.



​تناولت اللقاءات محاور أساسية تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية. كما جرى توضيح الواجبات الأساسية للمواطن تجاه وطنه ومجتمعه.



المشاركة المجتمعية

​أبرزت اللقاءات أهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وخاصة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها أداة فعالة للتعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرار ولم يغفل المنظمون عن التعريف بآليات التواصل مع الجهات المعنية في حال تعرض أي فرد لانتهاك حقوقه الإنسانية.



​تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة ترمي إلى نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى كافة شرائح المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على .