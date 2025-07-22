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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني في جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعى

زيارة لجامعة الإسكندرية
زيارة لجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

   استقبل الدكتور علي عبد المحسن، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني "Ziyo" برئاسة السيد/ عبد الحميد مختاروف المدير الإعلامى للمركز، وذلك للتعرف على تجربة جامعة الإسكندرية في مجالات التعليم، والتنوع الثقافي، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح شحاتة المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور طه نجم رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.

خلال اللقاء، أكد الدكتور عبد المحسن على عمق علاقات التعاون العلمي بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات الأوزبكية، في عدة مجالات، وكذا التبادل الأكاديمي، والبحث العلمي المشترك، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الجسور المعرفية والثقافية بين الجانبين، واستعرض دور الجامعة في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وذلك من خلال تنظيم الندوات والحوارات الثقافية والأنشطة المشتركة بين الطلاب، التعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية فى تنظيم محاضرات توعوية داخل الحرم الجامعي، بما يرسّخ المفاهيم الدينية الصحيحة ويحمي الطلاب من المعلومات المضللة.

وقدّم الدكتور شحاتة عرضًا شاملاً حول جامعة الإسكندرية، تناول فيه نشأتها وتطورها، والفروع الدولية التابعة لها خارج مصر، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الجامعات ذات التصنيف العالمي المرموق، والتي أثمرت عن برامج أكاديمية مشتركة ودرجات علمية مزدوجة. كما استعرض مراكز التميز التي تحتضنها الجامعة، ودورها في دعم الابتكار والبحث العلمى.

وأكد الدكتور طه نجم أن بناء الوعي النقدي والرقمي لدى الطلاب يُعد أحد ركائز العمل الأكاديمي فى الكلية، وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الثقافة الإعلامية في المناهج، والتعاون مع مؤسسات الدولة لنشر خطاب علمي موثوق، موضحاً أن العديد من البحوث والدراسات التي تُجرى داخل قسم الإعلام تتضمن مناقشة قضايا التطرف وتركز على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للظاهرة، وسُبل بناء خطاب ديني عقلاني يعزز توعية الطلاب ضد التطرف الفكري والدينى.

ومن جانبه، أعرب أعضاء وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني "Ziyo" عن سعادتهم بزيارة جامعة الإسكندرية، مشيدين بما لمسوه من تطور أكاديمي ووعي ثقافي يعكس مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولى، وأكدوا أن ما أطلعوا عليه من جهود في دعم قيم التعايش، والارتقاء بجودة التعليم، والانفتاح على الجامعات العالمية، يمثل نموذجًا يُحتذى في المنطقة. كما أعربوا عن تطلعهم لتعزيز التعاون بين الجامعات الأوزبكية وجامعة الإسكندرية في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتبادل الخبرات الإعلامية.

الإسكندرية جامعة زيارة اوزباكستان

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