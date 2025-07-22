جلسة تنسيقية بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد على هامش مران الزمالك

عقد جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.

واطمأن المدير الرياضي على سير معسكر الفريق، وتناقش مع مدير الكرة فيما يتعلق بالفترة المقبلة بعد انتهاء المعسكر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.