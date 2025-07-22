راغب علامة في ورطة بسبب قبلة الساحل.. والنقابة توقفه وتحيله للتحقيق

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارًا بإيقاف المطرب اللبناني راغب علامة عن الغناء داخل البلاد لحين التحقيق معه، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يتلقى قبلة من إحدى المعجبات خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي.

وأوضح راغب علامة أن الموقف كان عفويًا ولم يكن على المسرح، مؤكدًا احترامه لعادات وتقاليد الشعب المصري.

من جانبه، أكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أن النقابة لن تتهاون مع أي تصرف غير منضبط، حفاظًا على القيم الفنية والمجتمعية المتعارف عليها في مصر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.