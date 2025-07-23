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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تشارك في FRA Fintech Forum

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
علياء فوزى

شاركت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية و فتح الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، في ضوء استهداف دعم الاقتصاد القومي.

وألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة افتتاحية بالملتقى، استعرض فيها جهود الوزارة ومصلحة الضرائب نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، وتحديداً الشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية.

أوضح كجوك أن مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بالملتقى تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الأطراف الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي.

استفسارات ونقاشات 

شهد جناح الوحدة خلال الملتقى تلقى استفسارات ونقاشات تفاعلية مع المشاركين من رواد التكنولوجيا المالية، ركزت على توضيح سبل الامتثال الضريبي المبسط، وآليات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية و الأجنبية، وقام ممثلو المصلحة بتقديم الدعم الفني والتوعوي، لتعزيز الوعي الضريبي، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة واحتياجات السوق.
 

الرقابة المالية مصلحة الضرائب وحدة التجارة الإلكترونية الاقتصاد القومي السوق

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