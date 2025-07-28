أخبار التوك شو| اعتذار محافظ الجيزة بسبب أزمة الكهرباء.. وأول رد من سعاد صالح بعد الهجوم عليها بسبب فتوى الحشيش

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



إعادة تشغيل مياه الشرب بنسبة 75%.. ووصولها لفيصل والعمرانية تدريجيا



أكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، أن جهودًا كبيرة بُذلت خلال الساعات الماضية لإعادة تشغيل محطة مياه الشرب المتوقفة، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء وفّرت مصدر طاقة بديل بنسبة 75% لتشغيل المحطة، وذلك بإشراف مباشر من وزير الكهرباء ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت إلى مناطق العلمين والضبعة ورأس الحكمة، شهدت الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية هناك.

تسهيلات للانتقال إلى "شمس الحكمة" وتعاون بين الوزارات



وأشار" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة ٦" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أنه تم تسهيل انتقال المواطنين إلى منطقة "شمس الحكمة" ، المجاورة لرأس الحكمة، وتوفير الخدمات ، والمرافق اللازمة، بما في ذلك المدارس.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة بين وزارة الإسكان، ووزارة النقل، ومحافظة مطروح ، لتيسير عملية الانتقال ، مؤكداً أن مشروع مدينة "رأس الحكمة الجديدة"، الذي تنفذه شركة إماراتية تحت إشراف مصري، يسير العمل فيه بشكل جيد.

ماتت وهى على قيد الحياة.. الحاجة أنوار بتطلب الرحمة بكلام يقطع القلب| تفاصيل صادمة ..فيديو



وقالت السيدة أنوار، إنها تعيش مأساة ممتدة منذ أكثر من تسع سنوات، بعد أن اختفى زوجها فجأة، تاركا خلفه أبناء ومسؤوليات، وذهب ليتزوج من أخرى دون سابق إنذار.

وأضافت خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أن الزوج لم يكتفِ بالهروب فقط، بل استغل غيابها عن المنزل بسبب وفاة زوج شقيقتها، وسرق ذهبها وأوراقها الرسمية، بما فيها بطاقة الهوية، لافتة إلى أن اختفاءه كان تامًا، ولم يظهر له أي أثر حتى اليوم، لا في الطيران ولا في السجلات الرسمية.

أول رد من سعاد صالح بعد الهجوم عليها بسبب فتوى الحشيش



صرّحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها تتعرض لحملة تشويه لصورتها أمام الناس، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا ، بسبب تصريحاتها، حول عدم وجود نص صريح يُحرّم الحشيش.

محافظ الجيزة يعتذر للمواطنين: لكم كل الحق في الغضب.. وأزمة الكهرباء والمياه بدأت في الانفراج



قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتذارًا رسميًا لأهالي المحافظة المتضررين من أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي تزامنت مع موجة الحر الشديدة، مؤكدًا أن المواطنين «لهم كل الحق في الغضب الشديد» لما تعرضوا له من معاناة في ظل ظروف حياتية قاسية.

والله الشعب المصري مش شايفهم .. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لأعداء مصر



كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كل حملات تشويه مصر فشلت بعدما دخلت المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، موضحا أن هذه الحملات أخدت صاروخ أرض جو رغم الأموال التي أنفقوها خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، أن هناك صراخ وعويل بسبب دخول المساعدات إلى غزة، موضحا أنهم يريدون للبلد دي ألا تكون موجودة من الأصل.

وأردف أن الشعب المصري لديه وعي كبير بدور الدولة في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، رغم المحاولات الكبيرة لتشويه الدور المصري.

ضحك هستيري.. حقيقة زواج ابنة وائل جسار بدون علمه من نجل راغب علامة .. فيديو



رد المطرب وائل جسار، عن شائعة زواج ابنته مارلين بدون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكدًا أنه ضحك للغاية عندما سمع تلك الأنباء عبر المواقع والسوشيال ميديا فقط .

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، قائلاً: الحمد لله بنتي موجودة عندي وفي أحسن حال ولسه صغيرة علشان تفكر في الجواز، وهي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر أنها تتجوز دلوقتي حتى لو 1 % ، رغم إن دي سنة الحياة .

وأضاف وائل جسار، أن الحب ليس بجريمة بل يجب أن يسير على الطرق الصحيحة، معقباً: في حاجات العقل مش ممكن يصدقها، والناس أحياناً بتكذب الكذبة وبتصدقها مش فاهم ليه بيعملوا كده.

بعد دخول الشاحنات إلى غزة.. أحمد موسى: حملات التضليل لم تؤثر في المصريين



علق الإعلامي أحمد موسى ، على دخول شاحنات الإغاثة المصرية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، التي تشمل مواد غذائية، وأخرى أساسية؛ لإعادة تأهيل البنية التحتية داخل القطاع.

وتحركت قوافل المساعدات، صباح اليوم الأحد، 27 يوليو 2025، باتجاه غزة، بحسب ما أوردته فضائية «القاهرة الإخبارية».

وفي منشور له عبر منصة «إكس»، كتب أحمد موسى: “إن دخول الشاحنات أثار ردود فعل غاضبة من بعض الجهات التي وصفها بأنها «معادية للدولة المصرية»، مؤكدًا أن ما وصفه بـ«حملات التشكيك والتضليل» لم تنجح في التأثير على وعي الشعب المصري”.

أبو العينين: مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار، مضيفا أن مصر أكثر دولة في العالم تحملت تبعات هذا الاحتلال.