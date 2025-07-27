أول رد من سعاد صالح بعد الهجوم عليها بسبب فتوى الحشيش

صرّحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها تتعرض لحملة تشويه لصورتها أمام الناس، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا ، بسبب تصريحاتها، حول عدم وجود نص صريح يُحرّم الحشيش.

وأوضحت" صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" ،المذاع على" قناة النهار"، أنها لم تُحلل إطلاقًا شرب الحشيش، مؤكدة أنه يُذهب العقل تمامًا مثل الخمر، وكلاهما محرّمان.

إحالتها للتحقيق

وأشارت أستاذة الفقه المقارن ،إلى أن إحالتها للتحقيق، من قبل رئيس جامعة الأزهر ،كان بسبب ظهورها إعلاميًا بدون تصريح، وليس بسبب أزمة التصريحات المتعلقة بالحشيش، مضيفةً أن هناك العديد من أساتذة الجامعة ،يظهرون في الإعلام دون الحصول على تصريح أيضًا.