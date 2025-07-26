سعاد صالح تواصل تصريحاتها المثيرة: اتهمت شقيقتي بالحسد..وأتمنى أن تسامحنى

أكدت الدكتور سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر أن بعض الرجال تكون شهوتهم كبيرة وشديدة ولا تكفيه زوجه واحد هنا يجوز التعدد بشرط اعلام الزوجة بقرار الزواج فاذا قبلت فكان بها واذا رفضت فالطلاق من حقها وهي حرة في قرارها.



وأوضحت د.سعاد صالح خلال لقلائها مع الإعلامية إيمان ابو طالب في بودكاست السر ان النامص والمتنصمة ليسوا ملعونين كما يدعي البعض انما اللعنة على من يزيل الحاجب ويقوم باعادة تشكيله

وأضافت خلال اللقاء اتوجه بالاعتذار 3 مرات الى اختي حيث اتهمتها في احد اللقاءات التليفزيونية بالحسد ناحيتي وهو الامر التي تسبب في زعل وخصومة وقطيعة بيننا وهي من حقا ان تاخذ هذا الموقف لذلك اتوجه اليها بالاعتذار من خلال هذا المنبر الاعلامي.

وأشارت د. سعاد صالح ان الخلع من منظور فقهي واسلامي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية بشرط ان ترد الزوجه لزوجها حديقته مؤكده ان الطلاق الشفهي يحتاج الى توثيق لضمان حق الزوجه حت يقع اما ما يسمى بطلاق الغائب فهو تلاعب الطلاق.