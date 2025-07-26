سعاد صالح تعلق على ترند الحشيش: لم يصلني قرار التحقيق من الجامعة

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل الدائر حول تصريحها عن حكم شرب الحشيش، وقرار جامعة الأزهر بالتحقيق معها.

وقالت سعاد صالح، في تصريح لها، إن معها تسجيلا لما قالته بالنَّص حول شرب الحشيش، منوهة بأنها قالت "لا يوجد نص على تحريم شرب الحشيش، ولكنه يقاس على تحريم الخمر".

وأضافت سعاد صالح، أن جملة “يقاس على الخمر”، تعني أن شرب الحشيش حرام شرعا، منوهة بأن كلمة “لا يوجد نص بتحريم شرب الحشيش” أحدثت لبسًا عند الناس.

وواصلت: السعودية قالت إن السجائر حرام ولا يوجد نص بذلك، فمعنى أن نقول يقاس شرب الحشيس على الخمر؛ أنه حرام شرعا.

وأكدت أن هناك تعمدًا من القناة في صناعة ترند من هذا التصريح، ونفس القناة أرسلت لي رابط الحلقة، وفيه ما أقوله صراحة، ولا شيء فيه.

وعن قرار جامعة الأزهر بالتحقيق معها بشأن هذا الأمر؛ قالت: "لم يصلني قرار التحقيق من الجامعة".