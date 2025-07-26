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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون

سعاد صالح
سعاد صالح
كتب محمد عبدالله :

أثارت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.


وخلال هذه السطور نرصد لكم عقوبة تدخين الحشيش فى القانون المصري:

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."

  • تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.
  • لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدرات

عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية 

  • كما ينص القانون على عقوبات بشأن الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى 
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