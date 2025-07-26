بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون

أثارت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.



وخلال هذه السطور نرصد لكم عقوبة تدخين الحشيش فى القانون المصري:

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."

تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.

لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدرات

عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية