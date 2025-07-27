بعد دخول الشاحنات إلى غزة.. أحمد موسى: حملات التضليل لم تؤثر في المصريين

علق الإعلامي أحمد موسى على دخول شاحنات الإغاثة المصرية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، التي تشمل مواد غذائية، وأخرى أساسية؛ لإعادة تأهيل البنية التحتية داخل القطاع.

وتحركت قوافل المساعدات، صباح اليوم الأحد، 27 يوليو 2025، باتجاه غزة، بحسب ما أوردته فضائية «القاهرة الإخبارية».

وفي منشور له عبر منصة «إكس»، كتب أحمد موسى: “إن دخول الشاحنات أثار ردود فعل غاضبة من بعض الجهات التي وصفها بأنها «معادية للدولة المصرية»، مؤكدًا أن ما وصفه بـ«حملات التشكيك والتضليل» لم تنجح في التأثير على وعي الشعب المصري”.

وأضاف: «الشعب المصري يواصل دعمه لمواقف دولته ومؤسساتها، في مواجهة الأبواق المعادية»، موجهًا التحية للمواطنين على وعيهم ورفضهم لما اعتبره «مخططات هدامة».

